Deutsche Skispringer holen WM-Gold im Mixed

Seefeld in Tirol (SID) - Die deutschen Skispringer haben bei der WM in Seefeld Gold im Mixed-Wettbewerb gewonnen. Markus Eisenbichler, Karl Geiger, Katharina Althaus und Juliane Seyfarth siegten vor Österreich, Bronze ging an Norwegen. Deutschland hatte schon 2015 und 2017 den Titel geholt, für Eisenbichler war es das dritte Gold der WM in Tirol.