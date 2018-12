Deutsche Skispringer überstehen Qualifikation in Engelberg

Engelberg (SID) - Die deutschen Skispringer haben sich in der Qualifikation für den Weltcup in Engelberg/Schweiz keine Blöße gegeben und in voller Mannschaftsstärke den Sprung unter die besten 50 geschafft. Als bester Deutscher qualifizierte sich Karl Geiger (Oberstdorf) als Fünfter (132,5 m/ 126,8 Punkte) für den Wettkampf am Samstag (16.00 Uhr/ZDF und Eurosport).

Karl Geiger als bester Deutscher in der Qualifikation © SID

Olympiasieger Andreas Wellinger (Ruhpolding) kam nur bedingt mit der Schanze zurecht und belegte mit 123,5 m (109,4) Rang 29. Bester am Freitagabend war der Gesamtweltcup-Führende Ryoyu Kobayashi (Japan), dem mit 137 m der weiteste Sprung der Konkurrenz gelang.

Markus Eisenbichler (Siegsdorf/12.), Stephan Leyhe (Willingen/17.), Richard Freitag (Aue/20.), David Siegel (Baiersbronn/39.) und Severin Freund (Rastbüchl/40.) komplettieren das deutsche Team für Samstag.

Einen gelungenen Saisoneinstieg feierte der ehemalige Vierschanzentournee-Sieger Peter Prevc. Der Slowene, der im Sommer zweimal am Knöchel operiert worden war, kam mit 132 Metern (126,3) auf Rang sechs.