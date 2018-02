Deutsche Snowboardcrosser verpassen Podest beim Heim-Weltcup

Feldberg-Ort (SID) - Die deutschen Snowboardcrosser haben zum Auftakt der Olympia-Generalprobe am heimischen Feldberg die Podestplätze verpasst. Sechs Tage vor dem Start der Winterspiele in Pyeongchang (9. bis 25. Februar) belegten Konstantin Schad (Miesbach) und Martin Nörl (Adlkofen) am Samstag die Plätze fünf und sieben. Der Österreicher Julian Lüftner feierte seinen ersten Weltcupsieg vor Olympiasieger Pierre Vaultier aus Frankreich.

Konstantin Schad schied im Viertelfinale aus © SID

Paul Berg (Konstanz), bislang einziger deutscher Weltcup-Sieger in diesem Winter, schloss nach einem Fehler im Achtelfinale nur auf dem 17. Rang ab. "Ich weiß, dass ich auf diesem Kurs schnell fahren kann, daher ärgert es mich gerade extrem", sagte Berg in der ARD: "Morgen will ich es besser machen." Am Sonntag (ab 12.00 Uhr) steht das letzte Rennen vor Olympia an.

Bei den Frauen gewann die Italienerin Michela Moioli. Olympia-Teilnehmerin Jana Fischer (Löffingen) hatte sich nicht für die Finalrennen qualifiziert und wurde als 25. gewertet.