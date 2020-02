Deutsche Sport Marketing verlängert Kooperation mit dem Deutschen Behindertensportverband

Frankfurt/Main (SID) - Die Deutsche Sport Marketing (DSM) wird auch künftig als offizielle Vermarktungsagentur des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS) die strategische und konzeptionelle Führung in der Vermarktung von Team Deutschland Paralympics verantworten. Der neue Vertrag tritt am 1. Januar 2021 in Kraft und läuft bis 2024. Die Partnerschaft besteht seit 2007.

Bei Olympia 2024 könnte es erstmals Breakdance geben © SID

"Dass die Deutsche Sport Marketing die Vermarktung sowohl für den Deutschen Olympischen Sportbund als auch für den Deutschen Behindertensportverband verantwortet, ist ein Zeichen von olympischem und paralympischem Sport auf Augenhöhe. Wir sind überzeugt, dass die kontinuierliche Weiterführung dieser jahrzehntelangen Partnerschaft zu einer weiteren Stärkung des paralympischen Sports in Deutschland beitragen wird", sagte DBS-Präsident Friedhelm Julius Beucher.

Man sei "nach den positiven Entwicklungen der vergangenen Jahre überaus motiviert, auf Basis unserer Expertise auch in Zukunft das Team Deutschland Paralympics gemeinsam mit dem DBS und seinen Partnern in der Vermarktung voranzutreiben", betonte DSM-Geschäftsführerin Claudia Wagner: "Es macht uns stolz zu sehen, welchen Stellenwert der paralympische Sport mittlerweile in den Medien, bei unseren Partnern und in der Gesellschaft genießt."

Zu den Olympischen und Paralympischen Spielen in Tokio 2020 werden erstmalig alle deutschen Athletinnen und Athleten unter der Dachmarke Team Deutschland antreten.