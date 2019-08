Deutsche Springreiter zur Halbzeit im Nationenpreis Zweite

Rotterdam (SID) - Die deutschen Springreiter sind zur Halbzeit des Nationenpreises bei der EM in Rotterdam Zweite. Weltmeisterin Simone Blum mit Alice, Christian Ahlmann mit Clintrexo, Marcus Ehning mit Comme il faut und Daniel Deußer mit Tobago kamen auf insgesamt 12,22 Punkte und liegen damit dicht hinter den führenden Belgiern (11,07). Die Entscheidung im Kampf um den Mannschafts-Titel fällt am Freitag.

In der Einzelwertung liegt Simone Blum auf Platz 6 © SID

Waren im Zeitspringen am Mittwoch noch alle vier deutschen Reiter fehlerfrei geblieben, so gelangen am Donnerstag nur Blum und Deußer Nullrunden. Ahlmann und Ehning hatten je zwei Abwürfe.

In der Einzelwertung führt der Brite Ben Maher mit Explosion. Bester Deutscher ist Deußer auf Platz vier, es folgen Blum (6.), Ahlmann (20.) und Ehning (24.).