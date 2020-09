Deutsche Turn-Meisterschaften Anfang November

Köln (SID) - Die deutschen Meisterschaften im Turnen finden vom 5. bis 8. November in Düsseldorf statt. Dann werden die Titelkämpfe im Geräteturnen der Frauen und Männer, in den Einzel- und Gruppenwettbewerben der Rhythmischen Sportgymnastik sowie im Einzelwettbewerb im Trampolinturnen ausgetragen. Das gab der Deutsche Turner-Bund (DTB) am Dienstag bekannt.

Die Veranstaltung soll vor "einer gewisse Anzahl an Zuschauern, Ehrengästen und Medienvertretern" stattfinden, hieß es in dem Statement. Dafür will der DTB "ein Sicherheits- und Hygienekonzept in enger Abstimmung mit den örtlichen Behörden und dem Hallenbetreiber" erstellen. Zudem werden die Meisterschaften auf Turn-Deutschland.TV übertragen.