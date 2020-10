Deutsche Turner verzichten auf EM in der Türkei

Frankfurt/Main (SID) - Die deutschen Kunstturner verzichten erwartungsgemäß auf die Europameisterschaften im türkischen Mersin. Zu dieser abschließenden Entscheidung kam ein Gremium aus Verbandsärzten, Athletensprechern und Bundestrainern am Montag. Auch zur EM der Rhythmischen Sportgymnastik in Kiew wird der Deutsche Turner-Bund (DTB) keine Athleten entsenden. Sowohl Mersin als auch Kiew sind derzeit vom Auswärtigen Amt als Corona-Risikogebiet deklariert.

Turn-EM: Deutschland verzichtet aus Sicherheitsgründen © SID

"Gemeinsam stellen wir die Gesundheit der Athletinnen und Athleten und der Teams über eine sportliche Teilnahme", begründete DTB-Sportdirektor Wolfgang Willam die Entscheidung. Die EM der Kunstturner war am vergangenen Mittwoch aus dem aserbaidschanischen Baku in die Türkei und damit von einem Risikogebiet ins andere verlegt worden. Der DTB hatte sogleich Zweifel an seiner Teilnahme geäußert.

Der sportliche Wert der europäischen Titelkämpfe ist ohnehin stark gesunken, weil die Ergebnisse nicht wie ursprünglich geplant zur Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio gewertet werden. Ihre Tickets für den olympischen Mannschafts-Wettbewerb hatten die beiden deutschen Riegen schon bei den Weltmeisterschaften im Oktober vergangenen Jahres in Stuttgart gelöst.

Eine EM-Absage käme den europäischen Turnverband teuer zu stehen. Es droht eine Kürzung der TV-Verträge, nach SID-Informationen würde European Gymnastics im Etat eine mittlere sechsstellige Summe fehlen.