Deutsche U21 im EM-Finale gegen Spanien

Reggio Emilia (SID) - Die deutsche U21 trifft im Finale der EM am Sonntag (20.45 Uhr/ARD) in einer Neuauflage des Endspiels von 2017 auf Spanien. Die Iberer setzten sich am Donnerstagabend im zweiten Halbfinale gegen Frankreich mit 4:1 (2:1) durch. Vor zwei Jahren hatte die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) durch ein 1:0 den EM-Titel gewonnen.

Die Spanier zogen mit dem 4:1-Erfolg ins Finale ein © SID

In Reggio Emilia trafen Marc Roca (28.), Mikel Oyarzabal (45.+5/Foulelfmeter), Dani Olmo (47.) und der Ex-Wolfsburger Borja Mayoral (67.) für die Spanier. Der Mainzer Jean-Philippe Mateta hatte die Franzosen durch einen verwandelten Foulelfmeter in Führung gebracht (16.).