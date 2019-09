Deutsche Volleyballer verlieren letztes EM-Gruppenspiel - Achtelfinale gegen Niederlande oder Ukraine

Köln (SID) - Die bereits für das Achtelfinale qualifizierte deutsche Volleyball-Nationalmannschaft hat im letzten EM-Gruppenspiel einen Dämpfer kassiert und trifft in der K.o.-Runde auf die Niederlande oder die Ukraine. Gegen Spanien unterlag das Team von Bundestrainer Andrea Giani in Antwerpen nach einer über weite Strecken schwachen Leistung 1:3 (22:25, 20:25, 25:18, 19:25). Es war die dritte Niederlage im fünften Spiel.

Trainer Giani und das DVV-Team verlieren gegen Spanien © SID

"Es ist erschreckend, wie weit man doch wieder einen Schritt zurück machen kann. Das ist schwer in Worte zu fassen, wie wir einfach nicht an unser Level herankommen und anscheinend doch nicht in der Lage waren, wieder einen Schritt vorwärts zu machen", sagte Außenangreifer Christian Fromm: "Das müssen wir so schnell wie möglich verdauen."

Die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) hatte sich bereits am Mittwoch durch einen 3:0-Sieg gegen die Slowakei den dritten Platz in der Gruppe B gesichert.

Der Vize-Europameister geht in der Runde der letzten 16 dem Mitfavoriten Polen aus dem Weg. Der vom früheren Bundestrainer Vital Heynen betreute Weltmeister zieht als Erster der Gruppe D in die K.o.-Phase ein. Gewinnen die Polen gegen die Ukraine (20.00 Uhr), trifft das deutsche Team auf die Niederlande, verliert Polen ist die Ukraine der nächste Gegner.

Deutschland war mit dem klaren Ziel in das Turnier gestartet, erneut eine Medaille zu gewinnen. Die EM wird erstmals mit einem Rekordteilnehmerfeld von 24 Mannschaften ausgetragen und findet in vier Ländern statt.