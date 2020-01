Deutsche Volleyballer verpassen Olympia-Ticket

Berlin (SID) - Die Olympischen Spiele in Tokio finden ohne die deutschen Volleyballer statt. Die Mannschaft von Bundestrainer Andrea Giani verlor am Freitagabend das Finale des Qualifikationsturniers in Berlin gegen Frankreich mit 0:3 (20:25, 20:25, 23:25).

Frankreich zu stark für die deutschen Volleyballer © SID

Zuletzt hatte die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbands (DVV) 2012 in London an den Sommerspielen teilgenommen und dabei das Viertelfinale erreicht. Vor vier Jahren in Rio waren die deutschen Volleyballer ebenfalls nur Zuschauer.