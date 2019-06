Deutsche Volleyballerinnen verlieren gegen die Niederlande

Stuttgart (SID) - Die deutschen Volleyballerinnen haben in der Nations League zum Abschluss ihres Heimturniers in Stuttgart die erste Niederlage kassiert. Das Team von Bundestrainer Felix Koslowski verlor gegen Vize-Europameister Niederlande nach über zwei Stunden Spielzeit denkbar knapp mit 2:3 (25:21, 23:25, 25:20, 13:25, 14:16). Zuvor hatte die DVV-Auswahl in Stuttgart jeweils 3:1 gegen die Dominikanische Republik und Belgien gewonnen.

Lippmann und Co. mit der ersten Niederlage in Stuttgart © SID

In der Tabelle rutschte das Team um Topscorerin Louisa Lippmann durch die Niederlage um einen Platz ab und liegt nun auf dem elften Rang. Nur die besten fünf Nationen plus Gastgeber China qualifizieren sich für das Finalturnier in Nanjing (3. bis 7. Juli).

Das deutsche Team nutzt die Nations League zur Vorbereitung auf die EM in Polen, Ungarn, der Türkei und der Slowakei (23. August bis 8. September).