Deutsche Winzer treffen auf Vatikan-Nationalteam

Rom (SID) - Winzer gegen den Papst: Auf die Fußball-Nationalmannschaft der deutschen Winzer wartet am Donnerstag ein ganz besonderer Gegner. Die sogenannte "Weinelf" trifft in einem Freundschaftsspiel in Rom auf die Auswahl des Vatikans. Auch eine Audienz der deutschen Mannschaft bei Papst Franziskus, selbst ein großer Fußballfan, sei geplant.

Die "Weinelf" trifft auf die Auswahl des Vatikans © SID

Die Mannschaft des Vatikans existiert seit 35 Jahren, sie ist allerdings kein Mitglied des Weltverbandes FIFA und der UEFA.