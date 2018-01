Deutsche eSports-Asse starten WM-Mission in Barcelona

Barcelona (SID) - Deutschlands eSports-Asse wollen am Wochenende in Barcelona den ersten Schritt auf dem Weg zum WM-Ticket in der Fußball-Simulation FIFA 18 machen. Beim FUT Champions Cup in der katalanischen Hauptstadt kämpfen 128 Spieler um insgesamt 16 Startplätze für die Global-Series-Play-offs im Juni. Dort werden schließlich die 32 Spieler ermittelt, die im August beim FIFA eWorld Cup 2018 Grand Final den Weltmeister ausspielen.

Bei dem mit 200.000 Euro dotierten Turnier in Barcelona stellt Deutschland mit 34 Spielern das größte Kontingent, die jeweils acht Besten der Playstation- und Xbox-Divisionen erreichen die Play-offs.

Bekannteste deutsche Akteure sind der letztjährige Europameister Cihan Yasarlar (RB Leipzig/Playstation), Vizeweltmeister Kai Wollin (ohne Team/Playstation) sowie Timo Siep und Benedikt Saltzer (beide VfL Wolfsburg/Playstation). Doch auch der VfL Bochum, der FC Basel, der VfB Stuttgart, Bayer Leverkusen und Schalke 04 gehen in Spanien an den Start.

Bereits vor dem eigentlichen Wettkampf gab es Wirbel bei Schalke. Ausgerechnet im schwarz-gelben Mannschaftsflieger des Erzrivalen Borussia Dortmund reiste Schalke nach Barcelona. S04-Konsolensportler Tim Schwartzmann kommentierte via Twitter: "Das ist nicht ernsthaft mein Flugzeug... Falls das mein letzter Tweet war, dann wisst ihr, wer Schuld hat."

Der Spielplan des FUT Champions Cup in Barcelona:

Freitag, 26. Januar (12.00 bis 22.15 Uhr)

Vorrunde und Sechzehntelfinals

Samstag, 27. Januar (12.00 bis 22.00 Uhr)

Achtel-und Viertelfinals

Sonntag, 28. Januar (12.00 bis 21.30 Uhr)

Halbfinals, Konsolen-Finals und Grand Final