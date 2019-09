Deutschen Baseballern gelingt Start nach Maß in die Heim-EM

Bonn (SID) - Die deutschen Baseballer sind mit einem klaren Sieg in die Heim-EM gestartet. In Bonn setzte sich das Team von Bundestrainer Steve Janssen gegen Schweden nach mehreren Regenverzögerungen bei den frühen Spielen mit 9:1 durch. Nächster Gegner am Sonntagabend (19.00 Uhr) ist Großbritannien. Bereits nach drei Innings lagen die Gastgeber mit 5:1 in Führung.

Auch ohne MLB-Star Max Kepler von den Minnesota Twins haben sich die Deutschen den EM-Titel zum Ziel gesetzt. Die Top 5 qualifizieren sich für ein europäisch-afrikanisches Olympia-Qualifikationsturnier direkt im Anschluss an die EM (18. bis 22. September in Bologna und Parma). Der Gewinner dieses Turniers ist direkt für Tokio 2020 qualifiziert, der Zweitplatzierte kann den Startplatz noch über ein Welt-Qualifikationsturnier ergattern.