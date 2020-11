Deutscher EM-Gegner gesucht: Island trainiert in Augsburg

Augsburg (SID) - Über Augsburg zur EM: Die isländische Fußball-Nationalmannschaft bereitet sich auf der Anlage des Fußball-Bundesligisten FC Augsburg auf das Play-off-Finale um ein EURO-Ticket am Donnerstag (20.45 Uhr/DAZN) in Budapest gegen Ungarn vor. Der Sieger der Begegnung trifft bei der Endrunde im kommenden Sommer in der Vorrundengruppe F auf die deutsche Auswahl, Weltmeister Frankreich und Titelverteidiger Portugal.

Alfred Finnbogason kann mit Island in Augsburg bleiben © SID

"Wir haben gute Plätze und ein gutes Hotel in der Nähe eines Flughafens mit guter Verbindung gesucht. Die Trainer hatten die Idee: Warum nicht Augsburg?", sagte Augsburgs isländischer Nationalstürmer Alfred Finnbogason bei fca.tv über die ungewöhnliche Maßnahme.

Der 31-Jährige ist zuversichtlich, dass Island nach der EM 2016 und der WM 2018 zum dritten Mal hintereinander ein großes Turnier erreicht. "Es ist viel Erfahrung in der Truppe, wir können wieder Geschichte schreiben. Wir sind sehr heiß darauf, das Spiel zu gewinnen", sagte er. Die Chancen stünden 50:50, aber: "Wir haben viel Selbstvertrauen und glauben daran."