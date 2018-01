Deutscher Fernsehpreis geht an Eurosport: Becker und Stach für US Open ausgezeichnet

Köln (SID) - Eurosport hat für seine Tennis-Berichterstattung zum zweiten Mal nacheinander den deutschen Fernsehpreis in der Kategorie "Beste Sportsendung" erhalten. Der sechsmalige Grand-Slam-Sieger Boris Becker als Experte und Kommentator Matthias Stach wurden am Freitagabend im Kölner Palladium für ihre Leistung während der US Open 2017 ausgezeichnet. Beide sind momentan für den Sender bei den Australian Open in Melbourne im Einsatz und konnten den Preis daher nicht persönlich entgegennehmen.

Deutscher Fernsehpreis für Boris Becker (l.) © SID

Das Duo habe die Jury im Rahmen der US Open insbesondere mit der Berichterstattung zum Achtelfinalsieg des Argentiniers Juan Martin del Potro gegen den Österreicher Dominic Thiem beeindruckt. Beim mehr als dreieinhalbstündigen Match sei Becker und Stach eine "sportjournalistische Spitzenleistung" gelungen.

Ebenfalls nominiert waren der frühere Eishockey-Nationalspieler Rick Goldmann sowie die Sport1-Reporter Sascha Bandermann und Bastian Schwele für ihre Arbeit bei der Eishockey-WM 2017 in Köln. Zudem gingen Florian König und Niki Lauda mit den Formel-1-Übertragungen von RTL ins Rennen.

Der deutsche Fernsehpreis wird seit 1999 in zahlreichen Kategorien vergeben. Im vergangenen Jahr wurde die Tennis-Berichterstattung von Eurosport über die Triumphe von Angelique Kerber bei den Australian Open und den US Open 2016 ausgezeichnet.