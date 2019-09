Deutscher Footballer Johnson vor NFL-Debüt bei den Patriots

Köln (SID) - Dem deutschen Footballer Jakob Johnson (24) winkt bei Super-Bowl-Champion New England Patriots das Debüt in der US-Profiliga NFL. Der Fullback wurde vom Titelverteidiger aus dem sogenannten Practice Squad in den 53er-Kader berufen, das gab die Franchise am Samstag bekannt. Damit könnte Johnson am Sonntag (19.00 Uhr/ran.de) im Heimspiel gegen die New York Jets zum Einsatz kommen.

Jakob Johnson mit Hoffnungen auf NFL-Debüt © SID

Die Patriots hatten Johnson im April über das International Pathway Program für ausländische Talente verpflichtet. Der Stuttgarter schaffte es beim Roster-Cut Ende August nicht in den Kader, bekommt nun aber womöglich als Ersatzmann für den verletzten James Develin seine erste Bewährungschance.

Johnson hat nach seinem Abschied aus Deutschland am College in Tennessee gespielt, kehrte danach noch einmal für ein Jahr in seine Heimat zurück und unternimmt derzeit den zweiten Anlauf in Nordamerika.