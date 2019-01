Deutscher Fußball Botschafter: Klopp, Landers und Weiss nominiert

Berlin (SID) - Teammanager Jürgen Klopp vom englischen Traditionsklub FC Liverpool ist von der Jury des Deutschen Fußball Botschafter e.V. in der Kategorie "Trainer 2019" nominiert worden. Neben dem ehemaligen Coach der Bundesligisten Borussia Dortmund und FSV Mainz 05 dürfen auch Ex-Europameisterin Petra Landers, die derzeit bei einem Langzeitprojekt in Sambia tätig ist, und der mongolische Nationaltrainer Michael Weiss auf die Auszeichnung hoffen. Der Nachfolger von Gert Engels wird im Mai im Auswärtigen Amt in Berlin gekürt.

Erreichte 2018 das Champions-League-Finale: Jürgen Klopp © SID

"Alle drei Nominierten leisten auf völlig unterschiedlicher Ebene Herausragendes", sagte der Jury-Vorsitzende Rainer Holzschuh. Der Deutsche Fußball Botschafter e.V. zeichnet deutsche Trainer/-innen und Spieler/-innen aus, die durch ihr Auftreten und Engagement zum positiven Image von Deutschland beitragen. Die Auszeichnungen sind mit einem Preisgeld für soziale Projekte verbunden.