Deutscher Meister THW Kiel trennt sich von Ole Rahmel

Köln (SID) - Der deutsche Handball-Meister THW Kiel trennt sich zum Saisonende von Ole Rahmel. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, wird der Vertrag des Rechtsaußen nicht verlängert.

Handballer Ole Rahmel zukünftig nicht mehr bei THW Kiel © SID

"Wir hoffen, dass wir bald die Möglichkeit haben werden, Ole gebührend zu verabschieden", sagte Viktor Szilagyi, Geschäftsführer des THW: "Wenn wir Ole gebraucht haben, war er da. Wir sind froh, dass er in seiner letzten Saison dazu beitragen konnte, unser und sein großes Ziel zu erreichen." Aufgrund der Corona-Pandemie war Kiel zum Meister der vorzeitig abgebrochenen Saison ernannt worden.

Er bedauere das plötzliche Ende der Spielzeit, sagte Ole Rahmel, so "konnten wir gemeinsam auch die Deutsche Meisterschaft nicht gebührend feiern. Aber selbst eine Meisterschaft rückt in den Hintergrund, wenn es vor der eigenen Haustür und in der Welt viel Wichtigeres gibt als Sport", sagte der 30-Jährige, der mit dem THW im vergangenen Jahr das Double aus DHB- und EHF-Pokal feierte und seit 2017 in 151 Einsätzen 185 Tore für die Kieler erzielte.