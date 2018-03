Deutscher WM-Gegner Schweden verliert in Rumänien

Craiova (SID) - Beim deutschen WM-Gegner Schweden ist rund elf Wochen vor dem Turnierstart noch reichlich Sand im Getriebe. Die Tre Kronor, die in den Play-offs der Europa-Qualifikation sensationell Italien ausgeschaltet hatten, mussten sich in Craiova Rumänien mit 0:1 (0:0) geschlagen geben und offenbarten dabei erneut viele Schwächen. Den Treffer des Tages erzielte Dorin Rotariu in der 57. Minute.

Die Gäste, am 23. Juni in Sotschi zweiter Vorrundengegner von Titelverteidiger Deutschland, hatten am vergangenen Freitag zu Hause 1:2 gegen Chile verloren. Dabei hatte sich Stürmerstar Emil Forsberg von Bundesliga-Vizemeister RB Leipzig eine leichte Muskelverletzung zugezogen, weshalb er von Trainer Janne Andersson gegen die Rumänen geschont wurde.

Schweden bestreitet vor der WM-Endrunde in Russland (14. Juni bis 15. Juli) noch zwei weitere Tests gegen Dänemark am 2. Juni und vier Tage später gegen Peru.