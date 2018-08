Deutsches 800-m-Trio scheitert im EM-Vorlauf

Berlin (SID) - Die deutschen 800-m-Läufer haben bei der Leichtathletik-EM in Berlin geschlossen das Halbfinale verpasst. Der deutsche Meister Christoph Huber (Regensburg) verfehlte als Vierter seines Vorlaufs in 1:48,33 Minuten den zur direkten Qualifikation nötigen Platz drei und kam auch nicht über die Zeitregel weiter.

Marc Reuther wurde disqualifiziert © SID

Zuvor war Marc Reuther (Wiesbaden) im ersten Vorlauf wegen der Behinderung eines Kontrahenten disqualifiziert worden. Chancenlos war Christoph Kessler (Karlsruhe), der in seinem Rennen in 1:48,13 Minuten Letzter wurde.

Schnellster in den Vorläufen war Titelverteidiger Adam Ksczot aus Polen in 1:46,31 Minuten, auch Weltmeister Pierre-Ambroise Bosse aus Frankreich (1:48,14) erreichte das Halbfinale am Freitag (19.35 Uhr) ohne große Mühe.