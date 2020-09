Deutsches Duell in Runde zwei: Struff und Altmaier treffen aufeinander

Paris (SID) - Die deutsche Nummer zwei Jan-Lennard Struff und Qualifikant Daniel Altmaier treffen in der zweiten Runde der French Open in einem deutschen Duell aufeinander. Beide gewannen am Montag ihre Auftaktmatches.

Jan-Lennard Struff kämpft sich in Runde zwei © SID

Struff (30/Warstein) setzte sich gegen den US-Amerikaner Frances Tiafoe mit 3:6, 7:6 (7:5), 6:3, 6:7 (2:7), 6:3 durch. Altmaier (22/Kempen), für den es die erste Teilnahme an einem Grand-Slam-Turnier ist, folgte mit einem 7:6 (7:1), 6:4, 6:4-Erfolg gegen den Spanier Feliciano Lopez.

US-Open-Finalist Alexander Zverev (Hamburg) und Aufsteiger Dominik Koepfer (Furtwangen) hatten am Montag bereits den Einzug in die zweite Runde geschafft.