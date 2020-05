Deutsches Fußballmuseum öffnet ab Donnerstag wieder seine Pforten

Dortmund (SID) - Das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund wird ab Donnerstag wieder geöffnet. "Endlich können wir unseren Besuchern ein Stück Freude und Abwechslung in den tristen Corona-Alltag bringen", sagte Museumsdirektor Manuel Neukirchner in einer Pressemitteilung.

Das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund öffnet wieder © SID

Das Schutz- und Hygienekonzept liege "seit zwei Wochen in der Schublade. Wir sind auf die Wiedereröffnung optimal vorbereitet". Zu den Maßnahmen gehören unter anderem der kontaktlose Ticketerwerb über das Internet und das "Einbahnstraßenprinzip" beim Rundgang über die Ausstellungsfläche.

Neukirchner versprach, dass der Schutz von Besuchern und Mitarbeitern "allerhöchste Priorität" genieße. Das Museum war aufgrund der Kontaktbeschränkungen angesichts der Coronakrise seit sieben Wochen geschlossen gewesen.