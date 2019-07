Deutsches Säbel-Duo Hartung und Wagner gewinnt WM-Auftaktgefechte

Budapest (SID) - Bei der Fecht-WM in Budapest sind der EM-Dritte Max Hartung und sein Dormagener Vereinskollege Benedikt Wagner in die zweite Runde des Einzelwettbewerbs im Säbel eingezogen. Hartung gewann sein Auftaktgefecht gegen Fares Arfa (Kanada) 15:8 und tritt nun gegen Deng Xiaohao (China) an.

Säbelfechter Max Hartung gewann sein zweites EM-Gold © SID

Der ehemalige Europameister Wagner setzte sich mit etwas Mühe 15:13 gegen den Ägypter Medhat Moataz durch, sein nächster Gegner ist der WM-Dritte und EM-Zweite Kamil Ibragimow aus Russland.

Ausgeschieden ist dagegen Björn Hübner-Fehrer (Werbach), der dem ehemaligen Team-Weltmeister Enrico Berre (Italien) 10:15 unterlag. Matyas Szabo (Dormagen), in Düsseldorf ebenfalls Teil des Europameister-Quartetts, hatte überraschend nicht die Qualifikation überstanden.