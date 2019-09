Deutsches Team ohne Kapitän ins WM-Straßenrennen: "Eine starke, homogene Mannschaft"

Harrogate (SID) - Ohne echten Kapitän, aber mit einer Menge Offensivgeist: Nils Politt, John Degenkolb und Nikias Arndt sind für den Bund Deutscher Radfahrer (BDR) am Sonntag die Trümpfe im WM-Straßenrennen der Profis, Sprinter Pascal Ackermann lauert in einer Jokerrolle. "Wir haben eine starke Mannschaft und brauchen uns nicht verstecken", sagt Politt, der als Zweiter von Paris-Roubaix schon seine Fähigkeit für harte Eintagesrennen nachgewiesen hat.

Nils Politts Zukunft ist noch ungeklärt © SID

Auch wenn die deutsche Mannschaft nicht zu den Favoriten gehört, mit einem mutigen Auftritt soll zumindest ein Top-10-Ergebnis herauskommen. "Jeder ist happy, wenn einer von uns unter die Top-Ten fährt, das Podium wäre natürlich weltklasse. Wir müssen bei den Attacken dabei sein, in jeder wichtigen Gruppe sitzen", sagte Politt, der von einem "Ausscheidungsrennen" ausgeht. Für Degenkolb müsse das achtköpfige BDR-Team gedanklich "am besten immer einen Schritt voraus sein".

Klassikerspezialist Degenkolb wäre in der Verfassung seines Glanzjahres 2015, als er Mailand-Sanremo und Paris-Roubaix gewann, der klare Kapitän der Mannschaft. An diese Form kam er jedoch seither nie konstant heran, auch bei der Spanien-Rundfahrt reichte es zuletzt nicht zu einem Etappensieg. "Ich habe einen guten Punch, die Form passt. Ich reise nicht mit einem mulmigen Gefühl an", sagte der Wahl-Hesse, der sich mit der Hierarchie arrangiert hat: "Ich finde das in Ordnung."

Joker Ackermann ist mit seiner Endschnelligkeit für den BDR-Teamchef Jens Zemke "die einzige Möglichkeit, Weltmeister zu werden." Allerdings hält auch Zemke einen Sprint nach 285 Kilometern und etwa sieben Stunden Fahrtzeit bei möglichem Dauerregen für sehr unwahrscheinlich. Der 52-Jährige sagt: "Es kann ein richtig grausames Rennen werden, danach haben wir die Mannschaft zusammengestellt. Es gibt keinen Kapitän, es ist eine starke, homogene Mannschaft, daraus müssen wir Profit schlagen."