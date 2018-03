Deutsches Trio in der Euro Hockey League gefordert

Rotterdam (SID) - Die Hockey-Männer von Rot-Weiss Köln wollen am Osterwochenende ihren ersten Schritt zur erfolgreichen Titelverteidigung in der Euro Hockey League (EHL) gehen. Zum Auftakt des KO16-Turniers in Rotterdam trifft das Team von Trainer Andre Henning im Achtelfinale am Karfreitag (20.00 Uhr/alle Spiele bei DAZN) auf den niederländischen Klub SV Kampong, der 2016 triumphierte.

Rot-Weiß Köln steht im Halbfinale der Euro Hockey League © SID

"Wenn Kampong gegen Köln spielt, ist es wahrscheinlich die beste Werbung für das Hockey", sagte Henning. Auch Uhlenhorst Mülheim und der deutsche Meister Mannheimer HC greifen ab Samstag in den Wettbewerb ein. Mülheim trifft zum Auftakt (13.45 Uhr) auf Racing Club de France, Mannheim bekommt es mit den Lokalmatadoren vom HC Rotterdam zu tun (16.00 Uhr). Im Viertelfinale könnten Mannheim und Mülheim aufeinander treffen.