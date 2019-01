Deutsches Trio um Draisaitl punktet in der NHL

Edmonton (SID) - Ein deutsches Eishockey-Trio um den kommenden Allstar Leon Draisaitl hat am Montagabend in der nordamerikanischen Profiliga NHL gepunktet. Draisaitl, der für das Match der Besten aus dem Osten und Westen am 26. Januar nominiert wurde, setzte beim 7:2 der Edmonton Oilers gegen die Buffalo Sabres mit seinem 24. Saisontor den Schlusspunkt. Teamkollege Tobias Rieder erzielte mit zwei Assists sogar zwei Scorerpunkte.

Draisaitl erzielte sein 17. Saisontor © SID

Zu seinem siebten Saisontreffer kam Dominik Kahun bei der 5:8-Niederlage seiner Colorado Avalanche bei den Toronto Maple Leafs. Der Olympiazweite von Pyeongchang traf zum zwischenzeitlichen 4:7. Für Colorado war es die vierte Pleite in Folge, die Mannschaft belegt in der Western Conference Rang sieben. Zwei Plätze dahinter folgt Edmonton, das zum vierten Sieg aus den letzten elf Begegnungen kam.