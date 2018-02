Deutsches Trio um Lisicki verliert in Budapest

Budapest (SID) - Ein deutsches Tennistrio um die frühere Wimbledonfinalistin Sabine Lisicki ist am Mittwoch beim WTA-Turnier in Budapest chancenlos ausgeschieden. Während Lisicki (Berlin) im Achtelfinale der slowakischen Qualifikantin Viktoria Kuzmova 2:6, 4:6 unterlag, scheiterten die Fed-Cup-Spielerinnen Tatjana Maria (Bad Saulgau) und Carina Witthöft (Hamburg) bereits in der ersten Runde.

Sabine Lisicki scheidet in Budapest im Achtelfinale aus © SID

Maria erlebte gegen die an Position drei gesetzte Lokalmatadorin Timea Babos beim 1:6, 0:6 ein Debakel. Die Ungarin hatte im Januar bei den Australian Open den Doppeltitel an der Seite der Französin Kristina Mladenovic gewonnen. Witthöft unterlag der Slowakin Jana Cepelova, die sich wie ihre Landsfrau Kuzmova erst durch die Qualifikation ins Hauptfeld gespielt hatte, mit 2:6, 2:6.

Damit ist aus deutscher Sicht nur noch Mona Barthel im Rennen um den Titel des mit 250.000 Dollar dotierten Hallenturniers. Die Weltranglisten-74. aus Neumünster trifft im Achtelfinale am Donnerstag auf Babos.