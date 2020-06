Deutsches Turnfest mit Olympia-Qualifikation für Tokio

Hamburg (SID) - Erstmals seit 53 Jahren wird eine Olympia-Qualifikation der deutschen Kunstturner im Rahmen des Deutschen Turnfestes ausgetragen. Bei der 44. Auflage der größten Wettkampf- und Breitensportveranstaltung der Welt, die vom 12. bis 16. Mai 2021 mit 80.000 Teilnehmern in Leipzig stattfindet, geht es in der Messestadt um die Tickets zu den wegen der Coronavirus-Pandemie um ein Jahr verschobenen Sommerspielen in Tokio.

Für Nguyen und Co. geht es um Startplätze für Olympia © SID

Die diesjährigen nationalen Titelkämpfe konnten ebenfalls nicht zum geplanten Termin Anfang Juni in Oberhausen abgehalten werden. Sie sollen Mitte November in Düsseldorf nachgeholt werden.