Deutsches Viertelfinale in Kitzbühel: Marterer gegen Hanfmann

Köln (SID) - Beim ATP-Turnier in Kitzbühel kommt es zu einem deutschen Viertelfinale: Am Freitag treffen bei der mit 606.350 Euro dotierten Sandplatz-Veranstaltung Maximilian Marterer (Nürnberg) und Yannick Hanfmann (Karlsruhe) erstmals aufeinander. Im Achtelfinale schaltete Qualifikant Marterer den an Nummer fünf gesetzten Polen Hubert Hurkacz mit 6:1, 6:4 aus, Hanfmann besiegte den als Nummer drei eingestuften Slowenen Dusan Lajovic 4:6, 6:3, 6:4.