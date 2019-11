Deutschland Cup: Kölner Oblinger und Dumont nachnominiert

Krefeld (SID) - Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm hat Alexander Oblinger und Lucas Dumont für den Deutschland Cup am Wochenende in Krefeld nachnominiert. Die beiden Angreifer der Kölner Haie rücken für die leicht angeschlagenen Markus Eisenschmid und Leo Pföderl in den Kader der Nationalmannschaft. Die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) trifft bei ihrem Heimturnier am Donnerstag (19.45 Uhr) auf den Vorjahressieger Russland, am Samstag (13.00 Uhr) auf die Schweiz und am Sonntag (14.30 Uhr) auf die Slowakei.