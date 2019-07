Deutschland Gastgeber von Vorrunde und Finalrunde der Basketball-EM 2021

München (SID) - Deutschland wird 2021 erneut Co-Gastgeber der Basketball-Europameisterschaft sein und dabei neben einer Vorrunde auch die Finalrunde ausrichten. Der europäische Verband FIBA Europe vergab das mittlerweile auf vier Länder aufgeteilte Turnier am Montag in München außerdem an Italien, Georgien und Tschechien. Leer aus gingen Estland, Slowenien und Ungarn.

DBB wird die Spiele der Vor- und Finalrunde ausrichten © SID

Der Deutsche Basketball-Bund (DBB) wird die Spiele der Vorrunde in Köln ausrichten sowie die 41. Finalrunde der EuroBasket in Berlin. Die deutsche Hauptstadt war bei der EM 2015 Austragungsort einer Vorrunde gewesen, Dirk Nowitzki hatte damals seine letzten Spiele für die Nationalmannschaft bestritten.

Zuvor war Deutschland außerdem 1971, 1985 und 1993 Gastgeber der damals noch gesamten EM gewesen. Vor 26 Jahren gewann die Mannschaft in München mit dem heutigen Bundestrainer Henrik Rödl sensationell den bislang einzigen Titel.

Die EuroBasket wurde erstmals 2015 an vier Länder vergeben. Nach der Austragung 2017 wurde der Rhythmus auf vier Jahre verändert. Ab Ende August findet in China (bis 15. September) die Weltmeisterschaft statt.