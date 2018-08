Deutschland-Tour: Kolumbianer Hodeg schlägt zum Auftakt deutsche Sprintstars

Bonn (SID) - Der Kolumbianer Alvaro Hodeg (Quick-Step Floors) hat die erste Etappe der Neuauflage der Deutschland-Tour gewonnen und den deutschen Sprintstars die Show gestohlen. Der 21-Jährige setzte sich nach 157 km von Koblenz nach Bonn im Massensprint vor dem deutschen Meister Pascal Ackermann (Kandel/Bora-hansgrohe) durch. Hodeg übernahm durch den Tagessieg zunächst auch das rote Trikot des Gesamtführenden.

Hodeg hat die erste Etappe der Deutschland-Tour gewonnen © SID

"Schade, dass ich am Ende so knapp geschlagen worden bin. Auf den letzten zehn Metern habe ich das Rennen verloren. Das ärgert mich schon ganz schön", sagte Ackermann (24) im WDR und meinte selbstkritisch über seinen Zielsprint: "Vielleicht habe ich ein bisschen früh agiert."

Bei der einzigen echten Sprintgelegenheit der Rundfahrt waren Marcel Kittel (Arnstadt) und Andre Greipel (Rostock) ohne Chance. Am Freitag führt das anspruchsvolle zweite Teilstück von Bonn nach Trier über 196 km durch die Eifel. Die nach zehnjähriger Unterbrechung wiederbelebte Rundfahrt verläuft erst einmal als Kurzevent über vier Tage und endet am Sonntag in Stuttgart.