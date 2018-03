Deutschland WM-Gegner Mexiko besiegt Island 3:0

Santa Clara (SID) - Deutschlands WM-Auftaktgegner Mexiko hat sich 82 Tage vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft in guter Form präsentiert. Die Nordamerikaner siegten in Santa Clara/Kalifornien mit 3:0 (1:0) gegen Island. Der Frankfurter Marco Fabian (37.) hatte die Mexikaner per Freistoß in Führung gebracht, nach der Pause erzielte Miguel Layun (64, 90.+2) einen Doppelpack. Fabian (28) kam das erste Mal nach seiner Augenverletzung beim Confed Cup im Sommer 2017 wieder für "El Tri" zum Einsatz.

Frankfurts Fabian brachte Mexiko per Freistoß in Führung © SID

"Es liegt in unserer Verantwortung, einem talentierten Mexikaner eine Chance in der Nationalmannschaft zu geben", sagte Mexikos Trainer Juan Carlos Osorio über Fabian, der von Eintracht-Coach Niko Kovac zuletzt nicht mehr berücksichtigt worden war.

Mexiko ist am 17. Juni der erste Gruppengegner der deutschen Nationalmannschaft im Moskauer Luschnikistadion. Weitere Gegner in Gruppe F sind Schweden und Südkorea.