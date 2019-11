Deutschland im Davis-Cup-Viertelfinale ausgeschieden

Madrid (SID) - Das deutsche Davis-Cup-Team hat in Madrid den ersten Halbfinaleinzug seit zwölf Jahren verpasst. Die Mannschaft von Kapitän Michael Kohlmann musste sich am Freitagabend im Viertelfinale Großbritannien geschlagen geben, das in den beiden entscheidenden Einzeln ohne Starspieler Andy Murray (32) antrat.

Auch Jan-Lennard Struff verliert sein Match © SID

Philipp Kohlschreiber (Augsburg) hatte zum Auftakt gegen Kyle Edmund 3:6, 5:7 verloren. Das 6:7 (6:8), 6:3, 6:7 (2:7) von Jan-Lennard Struff (Warstein) gegen Daniel Evans besiegelte das deutsche Aus schon vor dem abschließenden Doppel der French-Open-Sieger Kevin Krawietz/Andreas Mies (Coburg/Köln).

Die Briten kämpfen beim neuen Finalturnier am Samstag (nicht vor 17.30 Uhr/DAZN) entweder gegen Gastgeber Spanien um Rafael Nadal oder Argentinien um den Einzug ins Endspiel. Im anderen Halbfinale stehen sich zuvor (10.30 Uhr/beide DAZN) Russland und Kanada gegenüber.

Im Vorjahr war Deutschland noch im alten Modus im Viertelfinale an Spanien gescheitert, das letzte Halbfinale mit deutscher Beteiligung datiert vom September 2007.