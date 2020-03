Deutschland unterliegt Spanien auf der Playstation

Köln (SID) - Knappe Niederlage im Ersatz-Länderspiel: Deutschland hat den Fußball-Klassiker gegen Spanien am Montag verloren, in Zeiten der Coronakrise musste dieser allerdings virtuell auf der Konsole stattfinden. Die deutsche Auswahl unterlag am Ende mit 4:7 - trotz eines glänzend aufgelegten Nico Schlotterbeck.

Schlotterbeck (M.) glückte der einzige virtuelle Sieg © SID

Der U21-Nationalspieler vom SC Freiburg holte in den vier FIFA-20-Begegnungen auf der Playstation den einzigen deutschen Sieg, mit 6:1 bezwang er den spanischen Junioren-Auswahlspieler Abel Ruiz. Nationaltorhüter Bernd Leno verlor dagegen im entscheidenden Spiel gegen Real Madrids Offensivstar Marco Asensio 2:3.

Zum Auftakt hatte U19-Nationalspielerin Vanessa Fudalla ein Remis geholt, gegen Sheila Garcia vom dreimaligen spanischen Frauenmeister Rayo Vallecano hieß es am Ende 4:4. Im einzigen Duell zweier Konsolen-Profis verlor Deutschlands Weltmeister Mohammed "MoAuba" Harkous gegen Javier Romero Alarcon ("JRA10") mit 1:3.

Die "echte" Partie der Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw in Madrid gegen die spanische Auswahl war aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt worden.