Deutschlands WM-Achtelfinal-Gegner: Nigeria

Grenoble (SID) - Nach drei Tagen langen Wartens entluden sich Anspannung und Euphorie in lauten Jubelstürmen auf dem Hotelflur: Als Nigerias Fußballerinnen an den TV-Bildschirmen von ihrem knappen Einzug ins WM-Achtelfinale erfuhren, kannte die Freude keine Grenzen - auch wenn die kurzfristige Anreise von Rennes nach Grenoble am Freitag die Vorbereitungen auf das Duell mit Deutschland am Samstag (17.30 Uhr/ZDF und DAZN) erheblich erschwerte.

Nigeria ist Deutschlands Gegner im Achtelfinale © SID

Erstmals seit 20 Jahren stehen die Super-Falken in der K.o.-Runde der Weltmeisterschaft. Aushängeschild des Rekord-Afrikameisters ist Asisat Oshoala. Die athletische Stürmerin geht seit Jahresbeginn für den Champions-League-Finalisten FC Barcelona auf Torejagd. Zuvor verdiente die 24-Jährige ihr Geld auch schon in China und England, wo sie für den FC Arsenal und den FC Liverpool spielte.

Bei der WM in Frankreich verbuchten die Nigerianerinnen in der Gruppenphase nach einer 0:3-Niederlage gegen Norwegen ein 2:0 gegen Südkorea. Zum Abschluss unterlag die Auswahl des schwedischen Trainers Thomas Dennerby unglücklich dem Gastgeber mit 0:1.

In der Schlussphase war ein von Wendie Renard verschossener Foulelfmeter auf Hinweis des Video-Assistenten wiederholt worden. Grund: Die neue Regelauslegung. Die 18 Jahre junge nigerianische Torhüterin Chiamaka Nnadozie hatte zu früh die Torlinie verlassen. Den zweiten Versuch verwandelte Frankreichs Abwehrchefin.