Di Maria führt Paris ins Pokal-Viertelfinale - Trapp sieht Rot

Sochaux (SID) - Titelverteidiger Paris Saint-Germain hat im französischen Fußball-Pokal das Viertelfinale erreicht. Mit den deutschen Nationalspielern Kevin Trapp und Julian Draxler in der Startelf setzte sich der haushohe Favorit beim Zweitligisten FC Sochaux mit 4:1 (2:1) durch.

Machte mit einem Dreierpack alles klar: Angel di Maria © SID

In der 90. Minute sah Torhüter Trapp allerdings nach einem Foul an Thomas Robinet die Rote Karte. Da das Wechselkontingent bereits erschöpft war, hütete Dani Alves in den finalen Sekunden das PSG-Tor.

In Abwesenheit des geschonten Superstars Neymar erzielten Angel di Maria per Dreierpack (1./58./62.) und Edinson Cavani (27.) die Tore für das Starensemble von der Seine. Florian Martin (13.) traf für die vom deutschen Coach Peter Zeidler betreuten Gastgeber zum zwischenzeitlichen Ausgleich, musste 20 Minuten später aber verletzt vom Platz.