Diamond League: Harting in Rabat schwach, Lückenkemper noch verhalten

Rabat (SID) - Diskus-Olympiasieger Christoph Harting (Berlin) hat beim Diamond-League-Meeting in Rabat (Marokko) einen Rückschlag kassiert und ist als Schlusslicht des international top besetzten Feldes nicht über 61,02 Meter hinausgekommen. Noch am Dienstag hatte sich der 29-Jährige in Turku mit 66,01 Metern und WM-Norm zurückgemeldet.

Christoph Harting belegte in Rabat den letzten Platz © SID

Den Sieg in Rabat holte sich mit Meetingrekord Vize-Europameister Daniel Stahl aus Schweden (69,94). Fedrick Dacres (Jamaika/69,50) und der Österreicher Lukas Weißhaidinger (68,14) folgten auf Platz zwei und drei. Martin Wierig aus Magdeburg wurde Fünfter (64,65).

Bei ihrem Saisoneinstieg über 100 Meter der WM-Norm (11,24) noch hinterher gelaufen ist Vize-Europameisterin Gina Lückenkemper (Berlin). Nach schwachem Start kam die 22-Jährige beim Sieg von Blessing Okagbare (Nigeria/11,05) in 11,36 Sekunden auf Rang sechs.

"Nicht wirklich das, was ich mir vorgestellt hatte - aber für den Start hab ich noch erstaunlich gut ins Rennen gefunden", meinte Lückenkemper: "Haken dran! War das erste Rennen der Saison und dann direkt gegen starke Konkurrenz in der Diamond League. Es kann nur schneller werden!"

Auch der EM-Zweite im Weitsprung, Fabian Heinle (Stuttgart) verpasste die Norm (8,25) für die Weltmeisterschaften in Doha (27. September bis 6. Oktober) erneut und musste sich mit 7,56 Metern und Platz sieben zufrieden geben.

Ebenfalls von der starken Konkurrenz geschlagen wurde das deutsche Diskus-Trio um Vize-Europameisterin Nadine Müller (Halle). Beim Meetingrekord von Siegerin Yaime Perez (Kuba/68,28) belegten Müller (64,01), Kristin Pudenz (Potsdam/62,82) und Claudine Vita (Neubrandenburg/60,59) die Plätze fünf, sieben und neun.

Für internationale Top-Leistungen sorgten in Rabat die Frauen über 1500 Meter. Elf Läuferinnen liefen in der marokkanischen Hauptstadt persönliche Bestleistung, sieben von ihnen blieben unter vier Minuten. Mit Meetingrekord und Weltjahresbestleistung (3:55,47) allen voran lief Weltrekordlerin Genzebe Dibaba (Äthiopien).