Diamond League: Lückenkemper läuft WM-Norm

Lausanne (SID) - Vize-Europameisterin Gina Lückenkemper (Berlin) hat beim Diamond-League-Meeting in Lausanne die Norm für die WM in Doha (27. September bis 6. Oktober) über 100 m geknackt. Die 22-Jährige kam in 11,16 Sekunden als Sechste ins Ziel und unterbot damit die geforderte Zeit von 11,24 deutlich. Es gewann die zweimalige Olympiasiegerin Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jamaika) in 10,74 vor Europameisterin Dina Asher-Smith (Großbritannien/10,91).