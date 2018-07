Diamond League: Schwanitz in Monaco auf Platz drei

Monaco (SID) - Kugelstoß-Europameisterin Christina Schwanitz (LV Erzgebirge) hat beim Diamond-League-Meeting in Monaco Platz drei belegt. Sechs Tage nach ihrem Sieg in Rabat/Marokko musste sich die 32-Jährige mit 19,51 m nur der Weltmeisterin und Weltjahresbesten Gong Lijiao aus China (20,31) sowie Raven Saunders (USA/19,67) geschlagen geben.

Christina Schwanitz holt mit 19,51 Metern Platz drei © SID

Schwanitz gilt nach ihrer Babypause als eine der Topfavoritinnen auf den Sieg bei der Heim-EM in Berlin (6. bis 12. August). Dort könnte sie als erste Kugelstoßerin zum dritten Mal in Serie Gold gewinnen. In der europäischen Jahresbestenliste liegt sie auf Platz eins.