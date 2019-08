Diamond League: US-Dreispringer Claye erneut über 18 m

Paris (SID) - Der US-Amerikaner Will Claye hat beim Diamond-League-Meeting der Leichtathleten in Paris mit 18,06 m die achtbeste Weite in der Geschichte des Dreisprungs erzielt. Bereits Ende Juni war dem 28 Jahre alten Hallenweltmeister ein Satz auf 18,14 m gelungen, damit ist er drittbester Dreispringer der Geschichte.

Den Weltrekord von 18,29 m aus dem Jahr 1995 hält nach wie vor der Brite Jonathan Edwards. Weiter als Claye sprang zudem nur noch der zweimalige Olympiasieger und dreimalige Weltmeister Christian Taylor (USA), der in Paris mit 17,82 m Platz zwei belegte.

Ebenfalls in starker Verfassung präsentierte sich Stabhochsprung-Weltmeister Sam Kendricks (USA). Mit einem Sprung über 6,00 m setzte er erneut ein Ausrufezeichen in Richtung WM in Doha/Katar (27. September bis 6. Oktober). Für internationale Top-Ergebnisse sorgten zudem US-Sprinter Noah Lyles mit 19,65 Sekunden und Kugelstoß-Weltmeister Tomas Walsh aus Neuseeland, der auf 22,44 m kam.

Aus deutscher Sicht blieben die großen Erfolge aus. Jeweils den vierten Platz gab es für Hochsprung-Europameister Mateusz Przybylko (Leverkusen/2,26 m) und Diskuswerferin Kerstin Pudenz (Potsdam/64,37 m). Mit den beiden Finals in Zürich (29. August) und Brüssel (6. September) endet in diesem Jahr die Diamond-League-Serie.