Diamond League: Weitspringerin Mihambo gewinnt in Lausanne

Lausanne (SID) - Die Weitsprung-Olympiavierte Malaika Mihambo (LG Kurpfalz) hat knapp einen Monat vor der Heim-EM in Berlin (6. bis 12. August) erneut ihre beeindruckende Form unter Beweis gestellt. Beim Diamond-League-Meeting der Leichtathleten in Lausanne sicherte sich die 24 Jahre alte Weltranglistenzweite mit ihrem letzten Versuch vor der weitengleichen Ivana Spanovic aus Serbien (beide 6,90 m) nur aufgrund des besseren zweitbesten Versuchs den Sieg. Für Mihambo war es der erste Diamond-League-Erfolg.

Mihambo feierte ihren ersten Diamond-League-Sieg © SID

Lorraine Ugen (26) aus Großbritannien, die bei den britischen Leichtathletik-Meisterschaften in Birmingham am vergangenen Wochenende mit 7,05 m noch eine Jahresweltbestleistung aufgestellt hatte, belegte in Lausanne dagegen mit 6,48 m nur Platz sieben. Bis dato waren Mihambo und die vier Jahre ältere Spanovic (Olympia-Dritte von Rio) mit 6,99 m die Weltranglistenersten gewesen.