Die Bundesliga-Rekordtrainer: Spiel Nummer 500 von Funkel

Köln (SID) - Am Freitag stand Friedhelm Funkel, der Trainer von Fortuna Düsseldorf, beim 1:3 bei Hertha BSC zum 500. Mal in einem Fußball-Bundesligaspiel an der Seitenlinie. Damit rangiert der 65-Jährige auf Platz sechs im ewigen Trainer-Ranking.

Funkel absolviert sein 500. Bundesligaspiel als Trainer © SID

Rekordhalter bleibt Otto Rehhagel mit unerreichten 832 Spielen, auf den Plätzen folgen Jupp Heynckes (669) und Erich Ribbeck (569). Die Liste der Trainer mit den meisten Bundesligaspielen im Überblick:

1. Otto Rehhagel 832 Spiele

2. Jupp Heynckes 669

3. Erich Ribbeck 569

4. Thomas Schaaf 524

5. Udo Lattek 522

6. Friedhelm Funkel 500

7. Felix Magath 495

8. Hennes Weisweiler 470

9. Ottmar Hitzfeld 461

10. Christoph Daum 426