"Die Einschläge rücken näher": Sprintlegende Germar wird 85

Hamburg (SID) - Der frühere Weltklassesprinter Manfred Germar feiert am Dienstag seinen 70. Geburtstag. Der Kölner, der 2006 in die Hall of Fame des deutschen Sports aufgenommen wurde, stand 1956 in Melbourne als einziger Europäer im Olympiafinale über 100 m und stellte in seiner Karriere sechs Europa- sowie neun deutsche Rekorde auf. 23-mal wurde die "Gazelle vom Rhein" deutscher Meister.

Germar (2.v.l) bei den olympischen Spielen 1956 © SID

Gemeinsam mit Manfred Steinbach, Martin Lauer und Heinz Fütterer lief Germar in der vermutlich besten deutschen Staffel der Geschichte 1958 in 39,5 Sekunden und zudem im Einzel über 200 m (20,6 Sekunden) Weltrekord. Seinen 85. Geburtstag begeht er im kleinen Kreis im Sauerland.

"Mit geht es dem Alter entsprechend gut. Ich bin glücklich, dass noch alles in Ordnung ist", sagte Germar dem SID und erinnerte an seine zuletzt verstorbenen Sport-Kumpel wie Rudi Altig, Lauer, Fütterer oder Werner von Moltke: "Die Einschläge rücken näher."

Nach seiner sportlichen Karriere war der Diplom-Kaufmann erfolgreicher Cheforganisator des Meetings "Weltklasse in Köln" und Präsident des ASV Köln. Zudem engagierte sich Germar über 40 Jahre lang ehrenamtlich bei der Sporthilfe im Gutachterausschuss. "Wir brauchten einen Fotokopierer, damit wir überhaupt die Unterlagen für die nächste Beratung verteilen konnten", sagt Germar über die Anfänge im Sommer 1967: "Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Was da zuletzt geleistet wurde, ist schon toll. Da können sich die Sportler nicht beschweren."