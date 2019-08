"Die Finals": TV-Quoten übertreffen Erwartungen von ARD und ZDF

München (SID) - Das neue Sport-Format "Die Finals" ist bei den TV-Zuschauern auf reges Interesse gestoßen. Durchschnittlich 1,48 Millionen Menschen schalteten am vergangenen Samstag und Sonntag bei den je gut zehnstündigen Live-Übertragungen von ARD und ZDF ein, was einem Marktanteil von 13 Prozent entsprach.

Leichtathletik zog die meisten Zuschauer an © SID

Die Erwartungen der Sender-Sportchefs wurden damit übertroffen. "Die Quote ist großartig. Keine Sportart fiel unter zehn Prozent", sagte ARD-Sportkoordinator Alex Balkausky dem SID. ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann ergänzte: "Die Begeisterung an den Sportstätten in Berlin hat sich auf die Zuschauer an den TV-Bildschirmen übertragen. Die 'kleinen' Sportarten sind die großen Gewinner des Wochenendes."

Zu den Höhepunkten zählten mit über zwei Millionen Zuschauern die Leichtathletik-Wettbewerbe. Nach Angaben der ARD kamen aber auch der Moderne Fünfkampf, Boxen, Turnen, Schwimmen, Triathlon und Kanu auf hohe Einschaltquoten. Insgesamt schauten 5,71 Millionen Zuschauer mindestens einmal bei den "Finals" vorbei.

Fuhrmann kündigte an, sich dafür einzusetzen, "dass die Multisport-Meisterschaften eine Fortsetzung finden". Bei den Wettbewerben in Berlin hatten an zwei Tagen deutsche Meisterschaften in zehn Sportarten mit mehr als 200 Entscheidungen stattgefunden.