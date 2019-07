"Die Finals" starten am Dienstag in Berlin

Berlin (SID) - Das neue Sport-Großprojekt "Die Finals" feiert bereits am Dienstag in Berlin seine Premiere. Dann startet das Multisport-Event, das die deutschen Meisterschaften in zehn Sportarten bündelt, mit den ersten Vorkämpfen im Boxen im Kuppelsaal des Olympiaparks. Von Mittwoch bis Freitag kommen Wettbewerbe im Bahnrad und Schwimmen hinzu, ehe am Wochenende das Hauptevent mit allen Sportarten steigt.

Athleten kämpfen ab Dienstag in Berlin um Titel © SID

Am Samstag (ab 10.00 Uhr/ARD) und Sonntag (ab 10.15 Uhr/ZDF) übertragen die Öffentlich-Rechtlichen. Zugpferd sind die Leichtathletik-Meisterschaften im Olympiastadion. Außerdem werden noch die Titelträger im Triathlon, Bogenschießen, Turnen, Kanu, Modernen Fünfkampf und Wasserspringen ermittelt. Angelehnt ist das Projekt an die "European Championships 2018", die im Vorjahr in Berlin und Glasgow ausgetragen und als großer Erfolg verbucht wurden.