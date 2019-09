Die Formel 1 trauert um Hubert: "Gott segne deine Seele"

Spa-Francorchamps (SID) - Die Formel 1 nimmt erschüttert Abschied von dem am Samstag in Spa tödlich verunglückten Formel-2-Fahrer Anthoine Hubert. "Gott segne deine Seele, Anthoine", twitterte Weltmeister Lewis Hamilton: "Meine Gedanken und Gebete sind bei dir und deiner Familie." Max Verstappen ist "absolut geschockt von diesem tragischen Unfall. Ich denke an alle, die ihn lieben und die er geliebt hat."

Anthoine Hubert verunglückte am Samstag in Spa tödlich © SID

Bei Instagram erinnerte Ferrari-Fahrer Charles Leclerc an den Verstorbenen und postete dazu ein Foto, das ihn und Hubert als junge Kerle in Rennoveralls zeigt. "Ich kann es nicht glauben, ruhe in Frieden", schrieb er dazu. Mercedes kondolierte der Familie und den Freunden von Hubert, seinem Arden-Rennstall und Renault, wo der hoffnungsvolle Youngster unter Vertrag stand.

Hamilton erinnerte via Instagram auch an die Gefahren des Sports. "Wenn irgendjemand, der uns zusieht und Spaß daran hat, denkt, dass das, was wir tun, sicher ist, unterliegt er einem gewaltigen Irrtum", schrieb der Weltmeister: "Alle Fahrer setzen ihr Leben aufs Spiel, sobald sie auf eine Rennstrecke fahren, und die Menschen sollten das angemessen würdigen."

Anthoine Hubert sei "für mich persönlich ein Held gewesen, weil er das Risiko auf sich genommen hat, um seinen Traum zu leben. Ruhe in Frieden, Bruder."