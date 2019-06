Die Höhepunkte bei den Europaspielen in Minsk am Dienstag (25. Juni)

Minsk (SID) - JUDO: Nach den mageren Leistungen im Einzel wollen die deutschen Judoka im Teamwettbewerb Schadensbegrenzung zu betreiben. Das deutsche Team trifft im Achtelfinale auf Österreich (10.40 Uhr).

Patrick Franziska und Petrissa Solja spielen um Medaille © SID

KANU: Die Olympiasieger Sebastian Brendel und Max Hoff nehmen in der weißrussischen Hauptstadt ihre Wettkämpfe auf. Titelverteidiger Brendel ist ab 8.20 Uhr im C1 am Start, Hoff will ab 9.10 Uhr im K2 eine Runde weiterkommen. Die Titelkämpfe in Minsk sind zugleich die Europameisterschaften für die Kanuten.

TISCHTENNIS: Das deutsche Mixed-Doppel Patrick Franziska/Petrissa Solja spielen gegen die Slowaken Lubomir Pistej/Barbora Bal ab 9.45 Uhr um den Einzug ins Finale. Ein mögliches Finale würde um 18 Uhr stattfinden. Auch Rekordeuropameister Timo Boll sowie die deutschen Frauen Han Ying und Petrissa Solja kämpfen um das Weiterkommen.

(Alle Zeiten MESZ)