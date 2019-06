Die Höhepunkte bei den Europaspielen in Minsk am Donnerstag (27. Juni)

Minsk (SID) - KANU: Im Kanu werden die letzten Medaillen vergeben. Deutschland besitzt nach Gold und Bronze am Mittwoch im Kajak-Vierer die besten Chancen auf Edelmetall. Die Finalläufe starten ab 9 Uhr.

Nina Hemmer gewinnt Bronzemedaille © SID

RINGEN: Nina Hemmer kann die zweite Bronzemedaille für den Deutschen Ringer-Bund (DRB) gewinnen. In der Gewichtsklasse bis 53 kg kämpft die Ückeratherin ab 18 Uhr entweder gegen die Türkin Zeynep Yetgil oder Lulia Leorda aus Rumänien um den dritten Platz.

TISCHTENNIS: Nach dem Sieg im Einzel will Tischtennis-Ass Timo Boll auch im Team triumphieren. Für den zweiten Einzelspieler Dimitrij Ovtcharov bietet der Mannschaftswettbewerb zugleich die Chance auf die Olympia-Qualifikation. Die Siegermannschaft erhält zwei Plätze für das Einzelturnier bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio. Deutschland steigt erst im Viertelfinale (18 Uhr) ein, der Gegner ist Rumänien oder Gastgeber Weißrussland. Auch die Frauen um Silbermedaillengewinnerin Ying Han mischen erst in der Runde der letzten Acht (15 Uhr) gegen die Weißrussinnen oder die Niederlande mit.

(Alle Zeiten MESZ)